Vendredi 24 juillet, un nouveau foyer de contamination a été détecté dans la Drôme. Une entreprise de métallurgie située à Chabeuil est en cause.

Selon les informations de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), seize personnes ont été testées. L'ARS a pu identifier 67 personnes contacts.

Parmi eux : 38 salariés de l'entreprise de métallurgie ont été identifiés et testés vendredi. 29 de leurs proches sont également en cours de dépistage. L'ensemble des résultats seront bientôt connus.

6 foyers épidémiques en Drôme Ardèche

Suite à cette nouvelle contamination, l'ARS assure le suivis de six foyers épidémiques en Drôme et en Ardèche. D'après Le Dauphiné Libéré, hormis cette société de métallurgie, des sociétés à Valence, à Châteauneuf-sur-Isère et à Granges-les-Beaumont sont placées sous étroite surveillance.

Les hôpitaux de Sainte-Marie de Privas et celui de Montélimar déplorent des avérés parmi le personnel soignant. Les tests de dépistage se poursuivent.