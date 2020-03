Coronavirus COVID-19 à Lyon : le point sur la situation ce mercredi

Alors que cinq personnes ont été testées positives au coronavirus COVID-19 dans l'agglomération de Lyon, certaines grandes manifestations sont annulées ou décalées. Quel est le point sur la situation ce mercredi ?

Dans l'agglomération de Lyon, cinq personnes ont été testées positives au coronavirus COVID-19 dans l'agglomération de Lyon, soit une de plus depuis mardi. Il s'agit d'un homme hospitalisé dans le service de réanimation de l'hôpital de la Croix-Rousse. Un autre homme d'une cinquantaine d'années est toujours placé dans le même service. Habitant à Francheville, il présentait plusieurs facteurs de risques importants et son état ne s'est pas amélioré depuis son hospitalisation la semaine dernière. Trois autres personnes sont confinées à Lyon, une originaire du 9e arrondissement et un couple habitant à la jonction du 3e et 8e arrondissement. Leur état est stable et ne suscite pas d’inquiétude pour l'instant.

En cas du moindre doute, les personnes pensant être contaminées par le coronavirus COVID-19 sont invitées à composer le 15 et à ne pas se rendre aux urgences ou chez leur médecin. Par ailleurs, suite à une décision du gouvernement, les pharmacies délivrent désormais les masques uniquement sur ordonnance. Pour rappel, les classiques de type "chirurgical" servent uniquement aux personnes malades pour ne pas contaminer leur entourage. Les modèles plus complexes comme les FFP2 sont destinés au personnel médical. Pour se protéger, il peut être plus efficace d'employer des gestes barrières comme se laver régulièrement les mains avec du savon ou de la solution hydroalcoolique.

Des événements annulés, d'autres décalés

Face à la situation, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 personnes en milieu confiné sont annulés. La foire de Lyon est ainsi reportée au 16 et 24 mai de cette année. Le concert de Gims qui devait se tenir à la halle le 10 mars est décalé au 1er juillet, les billets restent valables.

Le salon Primevère du 6 au 8 mars est maintenu à Eurexpo, avec des adaptations. La préfecture a travaillé avec GL Events pour permettre la tenue de l'événement. Deux salles distinctes vont être mises en place avec un comptage en temps réel des participants pour toujours rester sous la jauge des 5 000. Le salon des vignerons est lui aussi maintenu à Eurexpo.

Enfin, la marche pour le climat qui doit avoir lieu le 14 mars dans le centre de Lyon n'est pas remise en cause, pour l'instant.