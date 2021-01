Coronavirus : chiffres en hausse, plus de 200 nouvelles hospitalisations dans la région

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le nombre de personnes hospitalisées a à nouveau franchi la barre des 4000 patients ce lundi 11 janvier dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 200 personnes ont dû être hospitalisées ces dernières 24h.

Le coronavirus circule encore activement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Durement touchée en novembre, la région se remet tant bien que mal de cette deuxième vague. Dans les hôpitaux, les chiffres se sont améliorés ce week-end mais tendent désormais à remonter. Ce lundi 11 janvier au soir, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a enregistré les chiffres les plus mauvais du pays : plus de 200 personnes ont dû être hospitalisées, dont 64 dans le seul département du Rhône. Comme en fin de semaine dernière, il y a à nouveau plus de 4000 patients dans les hôpitaux de la région ce lundi 11 janvier au soir.

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

4027 personnes hospitalisées (+29 en 24h)

206 nouvelles hospitalisations en 24h

379 personnes en réanimation (+8 en 24h)

30 nouvelles admissions en réanimation en 24h

51 nouveaux décès en 24h

7155 décès au total depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du Rhône :

949 personnes hospitalisées (+ 20 en 24h)

64 nouvelles hospitalisations en 24h

131 personnes en réanimation (+8 en 24h)

16 nouvelles admissions en réanimation en 24h

16 nouveaux décès en 24h

1964 décès au total depuis le début de l'épidémie

Rattrapage des chiffres, plutôt bas, du week-end ou premières conséquences des fêtes ? Les prochains jours permettront de dire si cette hausse des hospitalisations continue ou non sur sa lancée...

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : le Rhône, la Loire, l'Isère sous la menace d'un couvre-feu avancé à 18h dans les tous prochains jours