Coronavirus à Lyon : le Rhône, la Loire, l'Isère sous la menace d'un couvre-feu avancé à 18h dans les tous prochains jours

Le virus circule de manière assez hétérogène d'un département à l'autre dans la région. Ainsi, l'Allier et la Drôme sont particulièrement touchés. Les autres département un peu moins, pour le moment. Mais la menace d'un couvre-feu avancé à 18h dans le Rhône, l'Isère ou encore la Loire est de plus en plus réelle...

Les décideurs ont les yeux rivés dessus. Sur le fameux taux d'incidence, qui détermine de manière assez précise le degré de circulation du virus à un instant t sur un territoire. Il détermine le nombre de personnes positives lors des 7 derniers jours pour 100 000 habitants.

Dans la région, deux départements sont passés au-dessus de 200. L'Allier et la Drôme. Conséquence, ces deux départements voient leur couvre-feu avancé à 18h (lire ici). Pour les autres départements de la région, la circulation du virus est un peu moins importante. Mais ça augmente... Et ça va continuer d'augmenter ces prochains jours avec les remontées des fêtes de fin d'année. Cette semaine est décisive. Et la menace d'un couvre-feu avancé à 18h dans les prochains jours est très forte dans le Rhône, la Loire, l'Isère... Dans presque tous les départements de la région..., hormis le Cantal.

Le taux d'incidence dans la région (d'après des donnés consolidées arrêtées le 7 janvier) :

Allier : 238

Drôme : 221

Haute-Loire : 198

Isère : 196

Haute-Savoie : 195

Loire : 193

Puy-de-Dôme : 191

Rhône : 189

Ardèche : 183

Ain : 180

Savoie : 179

Cantal : 132

