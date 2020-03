Coronavirus : à Villeurbanne, Jean-Paul Bret prend des mesures

Le maire de Villeurbanne a annoncé une série de mesure ce vendredi pour lutter contre le coronavirus.

Comme Gérard Collomb ce matin à Lyon, Jean-Paul Bret, le maire de Villeurbanne a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre le coronavirus suite aux annonces jeudi d'Emmanuel Macron.

Parmi ces décisions, on retrouve :

La continuité du service public : un recensement précis des agents présents lundi 16 mars est engagé ce jour afin d’assurer les besoins en matière de continuité de service à destination des Villeurbannais. Ce recensement permettra d’organiser les redéploiements éventuels vers les services dont les besoins demanderaient un renfort dans la période à venir, dans les Ehpad par exemple.

Dans le cadre de l’enseignement à distance qui pourrait être organisé par l’Éducation nationale seront étudiées les modalités d’accompagnement des enfants ne possédant pas de matériel ou de connexion internet.

Une attention portée à la continuité des services publics de santé en accueillant éventuellement les enfants des personnels concernés.

Une cellule de suivi spécifique à destination des personnes âgées et isolées est mise en place afin de veiller à ce que les aînés et les plus fragiles soient soutenus et accompagnés. Dans les Ehpad, les visites de personnes extérieures sont strictement interdites et dans les résidences autonomies, il est fortement déconseillé de rendre visite à ses proches.

Un suivi des événements organisés sur le territoire communal et le relais des consignes gouvernementales sur leur maintien ou annulation.

Diffusion régulière des messages de prévention.

Jean Paul Bret demande par ailleurs aux Villeurbannaises et Villeurbannais de “ne pas céder à l’angoisse et à l’inquiétude”. “Nous sommes déterminés à gérer cette crise sanitaire avec le souci d’accompagner les plus fragiles. Nous devons continuer à faire vivre les valeurs de solidarité et le sens des responsabilités qui ont toujours été celles des Villeurbannais. Je sais pouvoir compter sur l’engagement des fonctionnaires de la Ville pour garantir un service public essentiel dans cette période de crise”, a-t-il conclu.