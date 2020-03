Coronavirus à Lyon : verbalisation des sans-abri, la préfecture condamne

Des sans-abri auraient été verbalisés à Lyon pour non-respect des mesures de confinement. Le Préfet du Rhône a demandé à la police de mener une enquête interne et d'annuler ces amendes.

Dans un article paru ce vendredi Le Progrès relate que des verbalisations de sans-abri ont eu lieu à Lyon. Pascal Mailhos, préfet du Rhône, a réagi dans un communiqué pour déclarer que ces faits “s’ils étaient avérés, sont contraires aux instructions qu’il a données aux forces de l’ordre”. Il a par ailleurs demandé au directeur départemental de la sécurité publique du Rhône de lancer une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. “Si d’éventuelles contraventions avaient été délivrées à des personnes sans domicile fixe, celles-ci seraient immédiatement annulées”, a-t-il précisé tout en insistant sur l'importance de l'aide aux personnes sans abris.

Lors de son allocution lundi, Emmanuel Macron, le président de la République a annoncé une série de mesures pour aider les plus démunis, dont, le report de deux mois de la fin de la trêve hivernale. La préfecture rappelle par ailleurs que “le 115 est opérationnel et des orientations vers des places d'hébergement ont pu être réalisées hier à la suite d'alertes posées par des collectifs.” Pour autant, le département fait face à un manque de place et les services de l'État sont actuellement en recherche de lieux d'accueil.