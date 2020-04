Coronavirus à Lyon : une vidéo vue du ciel en hommage "aux héros"

Un nouveau professionnel des prises de vue par drone vient de publier une vidéo de Lyon vu du ciel. A travers ce film, il veut aussi rendre hommage "aux héros souvent invisibles".

C'est une nouvelle vidéo particulièrement réussie de Lyon vu du ciel qui vient d'être adressée à la rédaction de Lyon Capitale. Réalisée par "Romain - Monsieur Recording Video", elle s'intitule "Peaceful Brightness", "Luminosité Apaisante".

A travers ce film, ce professionnel de la prise de vue aérienne, souhaitait que cette lumière "puisse rayonner sur tous les (très) nombreux acteurs (héros) majeurs, souvent invisibles, qui luttent et combattent avec conviction ce virus. Ainsi que toutes les personnes qui aident et contribuent, de près ou de loin, à surmonter et à terme, mettre un point final à cette sombre période".

Un message bienveillant pour une vidéo magnifique.