Coronavirus à Lyon : une limite pour l'expo Picasso aux Beaux-Arts

Si l'exposition "Picasso. Baigneuses et baigneurs" est maintenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon, des limites vont être mises en place à cause du coronavirus COVID-19.

L'exposition "Picasso. Baigneuses et baigneurs" aura bien lieu au Musée des Beaux-Arts de Lyon avec une ouverture toujours prévue le 18 mars. Néanmoins, à cause du coronavirus COVID-19, une jauge restreinte à 250 visiteurs simultanément va être mise en place : "pour éviter toute hyper proximité et garantir au public le confort de visite attendu", précise le musée.

Dans ce contexte, la réservation est fortement conseillée via le site du Musée des Beaux-Arts. L'exposition se terminera le 13 juillet 2020.

A noter, la soirée inaugurale de l'exposition Picasso qui devait avoir lieu le 18 mars est annulée, tout comme la nocturne étudiante programmée le 19 mars.