Coronavirus à Lyon : un niveau de pression de début de crise en réanimation (graphique)

Le nombre de patients hospitalisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ne fait que baisser selon les derniers chiffres du Covid-19.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, la pression dans les services de réanimation/soins intensifs des hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes a atteint son plus bas niveau depuis le 24 mars dernier. Actuellement, 236 patients Covid-19 sont pris en charge dans ces services. Ils étaient 257 le 25 mars et 193 le 24. Pour rappel, les premiers chiffres du nombre de personnes hospitalisées en réanimation ont été divulgués que le 23 mars par l'agence régionale de santé. Au plus fort de la crise, le 5 avril, 779 personnes étaient prises en charge dans ces services.

Du côté du nombre total de patients hospitaliers dans la région, la baisse se poursuit aussi, mais moins rapidement que dans les services en charge des cas les plus graves. On compte actuellement 2026 patients, contre 3055 le 13 avril, au plus fort de la crise. Il faut remonter au 28/29 mars pour voir un niveau similaire au niveau actuel de pression dans les hôpitaux.