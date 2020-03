Coronavirus à Lyon : trois cartes qui vont vous faciliter la vie

Marchés fermés, sortie sportive limitée à un kilomètre avec une attestation de déplacement dérogatoire, durant cette période de confinement, le maître mot est "restez chez vous". Mais certains ont choisi de faciliter la vie de leur concitoyen lors de leur sortie en proposant des cartes particulièrement utiles.

Durant ce confinement pour cause de coronavirus COVID-19, la solidarité passe aussi parfois par les cartes et plusieurs initiatives ont été lancées pour faciliter la vie et les sorties avec son attestation de déplacement dérogatoire.

Le site collaboratif "Ca reste ouvert", permet de retrouver tous les magasins et services encore ouverts durant le confinement, ainsi que leur horaire. Il est possible d'apporter des informations complémentaires pour aider les autres utilisateurs (voir la carte ici).

La carte de la Belle bouffe regroupe les producteurs qui continuent de livrer durant cette période de confinement (voir la carte ici). A Lyon, de nombreuses initiatives se sont montées pour consommer local durant le confinement (voir notre article ici).

Enfin, Géoportail propose un outil pour voir jusqu'où il est possible de marcher à partir de son domicile et jusqu'à 1 kilomètre.