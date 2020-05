Coronavirus à Lyon : tout ce qui va changer dès le 2 juin pour le déconfinement

Le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours classés "verts" à l'approche du deuxième acte du déconfinement. Découvrez tout ce qui va changer dès le 2 juin.

Si le virus est toujours présent et les gestes barrières incontournables, la situation dans le Rhône et la région évolue dans le bon sens. Ainsi, à partir du 2 juin et la deuxième phase du déconfinement, de nombreux changements vont arriver. “La liberté sera la règle et la contrainte l’exception”, a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe.

Ainsi, à partir du 2 juin :

les déplacements ne sont plus limités à 100 kilomètres. Il sera désormais possible de se rendre là où on le souhaite sur le territoire, sans attestation.

les réouvertures des écoles, collèges et lycées seront accélérées (sauf pour les lycées en zone non verte)

les cafés et restaurants vont pouvoir rouvrir en zones vertes en respectant des consignes, notamment sur la distanciation(1 mètre entre chaque table, 10 personnes maximum par table, port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lorsqu'ils se déplacent)

réouverture des villages de vacances et colonies

les vies culturelles et sportives seront à nouveau possibles progressivement

tous les musées et monuments seront accessibles dès le 2 juin

salles de spectacles et théâtres ouverts dès le 2 juin

les cinémas pourront rouvrir à compter du 22 juin sur tout le territoire

les plages, lacs et plans d'eau ouverts dès le 2 juin (port du masque obligatoire)

dans les zones en plein air, pour un grand rassemblement la jauge sera de 5 000 personnes, pour les zones confinées, cela dépendra des possibilités de distanciation entre les individus

piscines, gymnases, salles de sport et parcs de loisirs pourront ouvrir dès le 2 juin en zone verte (port du masque obligatoire)

les parcs et jardins seront ouverts en zone orange (déjà le cas en zones vertes)

Les regroupements de plus de 10 personnes sont toujours interdits dans l'espace public. Les sports collectifs et de contacts resteront interdits. Discothèques, stades, salles de jeux et hippodromes devront rester fermés jusqu'au 21 juin.

Par ailleurs, le recours au télétravail doit être privilégié. Enfin, les gestes barrières doivent être maintenus, comme le port du masque toujours recommandé (et obligatoire dans les transports en commun, trains, taxis ou VTC).