Coronavirus à Lyon : situation stable au sein des HCL, mais un taux d'occupation toujours proche de 100 %

Selon le dernier point de situation publié ce mardi 16 mars par les Hospices civils de Lyon, la situation reste stable au sein des HCL concernant l'accueil de patients touchés par la Covid-19.

D'après le dernier point quotidien réalisé par les Hospices civils de Lyon, le nombre de patients positifs au Covid-19 demeure relativement stable. 356 sont actuellement pris en charge dans les services des HCL en hospitalisation conventionnelle et 77 en réanimation. Des chiffres qui ne bouge plus vraiment depuis le début du mois de mars et qui sont même une légère baisse dans les services de réanimation.

Toutefois, l'accueil des patients Covid-19 représente toujours un travail important pour les équipes médicales des HCL ou le taux d'occupation des lits en réanimation est de 96,1 %, dont 46,2 % de patients Covid-19. Actuellement, 178 lits de réanimation sont installés contre 139 en temps normal.