Coronavirus à Lyon : réouverture le 19 mai, il n'y aura pas de jauge pour "les petites terrasses"

Les terrasses peuvent rouvrir le 19 mai. Avec une jauge de 50 %. Mais il n'y aura "pas de jauge pour les petites terrasses", annonce le gouvernement.

La circulation du virus baisse en France. Dans le Rhône, la baisse est nette (voir notre décryptage ici). Du coup, le calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron n'est pas remis en cause. J-7 avant la réouverture des commerces, des musées, des terrasses à Lyon et en France (le 19 mai). Dans un mois, ce sera notamment au tour des bars, des restaurants et des salles de sports (le 9 juin)...

Alain Griset, le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises , explique que les petites terrasses ne seront pas soumises à la jauge de 50 % établie par le gouvernement. Néanmoins, des séparations physiques entre les tables devront être installées.

