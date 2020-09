Coronavirus à Lyon : record de tests positifs cette semaine dans le Rhône, tous les chiffres explosent

Les semaines se suivent et se ressemblent à Lyon et dans le département du Rhône. Il y a de plus en plus de personnes testées positives chaque semaine dans le département. Avec 2518 cas positifs cette semaine. Contre 1687 la semaine dernière. Tous les indicateurs sont en progression.

2518 personnes ont été testées positives au covid-19 en une semaine dans le département du Rhône, entre le 31 août et le 6 septembre, d'après les chiffres dévoilés par Santé Publique France ce vendredi.

Alors oui, on teste. De plus en plus. Près de 31 000 tests cette semaine dans le département. Mais la hausse du nombre de tests n'explique pas l'augmentation, massive, du nombre de cas positifs.

A titre de comparaison, ces dernières semaines :

241 cas positifs dans le Rhône (sur 15 117 tests) entre le 3 et le 9 août

557 cas positifs (sur 15 430 tests) entre le 10 et le 16 août

1216 cas positifs (sur 22 000 tests) entre le 17 et le 23 août

1687 cas positifs (sur 27 000 tests) entre le 24 et le 31 août

et donc 2518 cas positifs (sur 31 000 tests) entre le 31 août et le 6 septembre.

8 % des testés sont positifs dans le Rhône

Le taux de positivité augmente aussi. Vite. Il était de 6,26 % la semaine dernière, il est désormais de 8,1 % dans le département. Signe que l'augmentation du nombre de tests n'explique pas tout.

Le Rhône, l'un des départements les plus touchés de France

Enfin, le Rhône présente l'un des taux d'incidence les plus élevés de France. Ce taux d'incidence représente le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Au-delà de 50, le département est placé en zone rouge, en zone de circulation active du virus.

Ce taux d'incidence, il était déjà de 89,9 la semaine dernière. Déjà dans le rouge. Cette semaine, il est passé à 134. En nette augmentation.

A l'hôpital, aussi, le nombre de patients commence à être de plus en plus élevé... (lire ici).

