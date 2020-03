Coronavirus à Lyon : qui contacter dans la Métropole en cas de violences conjugales

La Métropole de Lyon rappelle les numéros nationaux et locaux qu’il est possible de joindre en cas de violences conjugales.

C’est l’une des grandes inquiétudes liées au confinement, l’augmentation des conflits, des violences dans les couples et les familles. Au niveau national un système d’alerte a été mis en place dans les pharmacies et les dispositifs nationaux fonctionnent toujours : le 39 19, un numéro gratuit, anonyme et intraçable disponible entre 9h et 19h du lundi au samedi, la plateforme de signalement en ligne arretonslesviolences.gouv.fr, et le 17, Police Secours.

La Métropole de Lyon rappelle également, sur son site, les numéros des aides et permanences disponibles localement.

Des permanences sont assurées dans les Maisons de la Métropole dont la liste est disponible ici.

VIFFIL sos femmes

joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h à l’exception du jeudi après-midi au 04 78 85 76 47

Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CDIFF)

joignable du lundi au vendredi de 10h à 13h au 04 78 39 32 25

Le Mouvement d’action sociale (MAS)

joignable par téléphone au 04 78 60 00 13 ou par mail infodroitsvictimes@mas-asso.fr

Le Planning familial

joignable le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h au 04 78 89 50 61 ou par mail contact@planningfamilial69.fr

Par ailleurs la Métropole précise qu’il est possible, même en période de confinement, de quitter le domicile si la sécurité de femmes ou d’enfants est en jeu.