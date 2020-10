Coronavirus à Lyon : quelle situation au sein des HCL ce mardi ? 

D'après le dernier bilan des HCL, “l’ensemble des indicateurs évoluent de façon défavorable” dans la métropole de Lyon.

Dans leur dernier bilan publié ce mardi, les hospices civils de Lyon écrivent que “l’ensemble des indicateurs évoluent de façon défavorable et le nombre d’hospitalisations continue de croître fortement” au sein de leurs établissements de santé. Cette situation toujours tendue a conduit les HCL, notamment :

à franchir une nouvelle étape dans la déprogrammation, en lien avec les consignes de l’ARS. Celle-ci s’étend dorénavant à l’ensemble des activités programmées et inclut la chirurgie ambulatoire et l’activité de médecine en hospitalisation complète.

à poursuivre l’ouverture de lits en hospitalisation complète comme en soins critiques (200 lits de réanimation ouverts à ce jour).

Par ailleurs depuis ce mardi, sauf exception,les visites sont interdites dans les établissements des HCL.

1321 malades du Covid-19 sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux du territoire, dont 554 au sein des HCL. Parmi eux 171 sont en réanimation (107 en réanimation). Des chiffres en constante augmentation puisque, le 19 octobre 333 malades étaient hospitalisés au sein des HCL.

Par ailleurs, depuis le 19 octobre, 16 patients des HCL ont ainsi été transférés en Région Auvergne-Rhône-Alpes (Chambéry, Annecy, Valence, Montélimar) ou hors Région (Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Poitiers, Angoulême).

Enfin, le taux d’occupation global des réanimations des HCL est ce matin de : 89,5 %. “La baisse relative du taux d’occupation (vs 94,7 % hier) est liée à la création ce matin de 13 lits non encore occupés au moment de l’extraction des données”, ajoutent les HCL. 59,8 % des patients présents en réanimation sont Covid+ (contre 45,9 % le 20 octobre et 37,8 % le 13 octobre).