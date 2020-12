Coronavirus à Lyon : quatre jours avant Noël, comment évolue la pression hospitalière ? (graphique)

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en service classique et en réanimation a connu un léger rebond ce dimanche.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France publié dimanche soir, 4334 personnes touchées par le Covid-19 sont actuellement hospitalisées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 36 de plus que samedi, mais près de 300 de moins que le dimanche précédent. En réanimation, on compte 454 patients, contre 447 samedi et 498 le dimanche 13 décembre.

Le léger rebond observé ce dimanche n'indique pas pour le moment en reprise de l'épidémie puisqu'un phénomène similaire est observé chaque dimanche depuis le pic de cette deuxième vague en raison du faible nombre de sorties en fin de semaine. À voir si la baisse de la pression hospitalière reprend ce soir.