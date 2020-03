Coronavirus à Lyon : pourquoi il n’y aura pas de chiffres ce vendredi soir ?

L'Agence régionale de santé ne diffusera pas de point quotidien sur l'évolution du coronavirus dans la région et dans le Rhône ce vendredi soir.

Depuis le début de l'épidémie, l'Agence régionale de santé a diffusé quotidiennement un point sur le nombre de cas testés positif, leur évolution et le nombre de décès. Exceptionnellement ce vendredi, l'ARS a indiqué qu'elle ne diffusera pas de communiqué “Point de situation” ce soir. “Santé publique France a reçu un certain nombre de résultats très tardivement, notamment concernant le Rhône. Les résultats ne sont donc pas représentatifs ce soir.Par ailleurs, des investigations sur des résultats amènent des modifications de répartition entre certains départements. Des ajustements sont donc nécessaires et seront réalisés demain dans la journée”, a-t-elle justifié.

Jeudi, depuis le début de la pandémie, on comptait “1 014 cas confirmés biologiquement au COVID-19 (858 hier/+156 cas)” dans la région. Précision importante, actuellement seules les personnes à risques et cas graves sont testées. L'ARS dénombrait par ailleurs 39 décès (27 hier/+12).

Selon l'Agence, jeudi, la répartition du nombre de cas positifs et du nombre de décès par département était la suivante :