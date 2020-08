Coronavirus à Lyon : plus de 3100 victimes dans la région

95,2 % des victimes de la Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes avaient plus de 60 ans.

Depuis le début de la crise du coronavirus, 3107 personnes sont décédées en Auvergne-Rhône-Alpes. 1772 d'entre-elles ont perdu la vie à l'hôpital et 1336 en Ehpad. Pour rappel, la région compte un peu plus de 8 millions d'habitants.

Parmi les victimes 66,6 % avaient plus de 80 ans, et 95,2 % plus de 60 ans. À l'inverse, 0,3 % avaient moins de 39 ans. Parmi les 8 personnes âgées de 15 à 44 ans décédées de la Covid-19 dans la région, quatre présentaient des comorbidités. En tout, 64 % des victimes présentaient des facteurs de risque.

Enfin, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires liés au coronavirus reste bien loin des niveaux connus lors du pic de l’épidémie en mars/avril (voir graphique ci-dessous).