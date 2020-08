Coronavirus : à Lyon, pas encore de date pour l'obligation du port du masque dans certaines rues

Depuis le 20 juillet, le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics clos en France. Mais désormais, les préfets peuvent rendre le port du masque aussi obligatoire dans les lieux publics ouverts. En fonction de la situation locale. Devant l'augmentation du nombre de cas de covid-19 en France, certaines Préfectures ont pris les devants.

Obligatoire dans certaines rues de Paris, de Marseille, de Lille, de Nice ou encore d'Annecy, le port du masque ne l'est pas encore à Lyon.

Dans le Rhône, les indicateurs ne sont pas (encore) alarmants (lire notre décryptage ici).

Le dernier mot revient au Préfet

Mais le Premier Ministre, Jean Castex, a été très clair mardi. "Je vais demander aux préfets d'étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les lieux publics ouverts", a-t-il clamé. "Dans 330 communes, cette obligation a été édictée. Il nous faut aller au-delà, et telle est l'instruction émise aux préfets", a-t-il poursuivi.

Et alors, à Lyon ? Quelle est la situation ? "On souhaite être dans l'anticipation. Il faut distinguer les circonstances de la situation sanitaire. La situation sanitaire à Lyon n'est pas encore en seuil d'alerte. Mais les circonstances appellent une anticipation forte", a expliqué ce mercredi matin l'adjointe à la Santé à la ville de Lyon, Céline de Laurens, sur le plateau de BFM Lyon.

Mais pour l'instant, aucune certitude. Ni aucune date de mise en application. Ni aucun périmètre.

Aucune décision n'a encore été prise

"La ville de Lyon va nous soumettre sa proposition. Il y aura ensuite une analyse entre l'Agence régionale de santé et la Préfecture", nous indique la Préfecture du Rhône.

Au final, ce sera au Préfet de prendre, ou pas, un arrêté préfectoral pour rendre obligatoire le port du masque dans certaines rues ou quartiers de Lyon.

Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Aucune décision n'a été prise en ce sens.

