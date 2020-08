Coronavirus à Lyon : "pas de perspective de réouverture", l'alarmante situation des discothèques

Elles sont fermées depuis le 15 mars. Près de 5 mois. Sans aucune perspective de réouverture. Près de 300 établissements ont déjà déposé le bilan. Les discothèques sont très touchées par la crise sanitaire et économique.

"Pour l’instant, il n’y a même pas de perspectives de réouverture (pour les discothèques)", a admis ce jeudi matin sur LCI le ministre chargé des PME, Alain Griset.

Des protocoles de réouverture ont été proposés mais...

"Tant que le Conseil scientifique et le Conseil de défense ne donnent pas le feu vert, on ne va pas pouvoir leur permettre de rouvrir. Les représentants de ces professions ont mis en place des protocoles (de réouverture) en discutant avec le ministère de la Santé. L’objectif est qu’il y ait ce feu vert des autorités de santé pour qu’il puisse y avoir cette réouverture, que je souhaite", a ajouté le Ministre.

Mais clairement, avec l'augmentation du nombre de cas de covid-19 ces derniers jours en France, la tendance n'est pas du tout à l'assouplissement des protocoles sanitaires dans les entreprises, dans la rue... Et donc dans les discothèques.

Une crise terrible pour le monde de la nuit

Le secteur du monde de la nuit souffre depuis le début de la crise. Enormément. L'activité pour nombre de discothèques est nulle.

300 discothèques en France auraient déjà déposé le bilan.

« Nous avons 1 600 établissements qui embauchent 25 000 personnes et qui sont actuellement à l'arrêt complet. Nous avons plus de 300 établissements qui ont déjà déposé le bilan, 37 sont actés. Donc ça fait à peu près 7 à 8000 personnes qui vont être sur le carreau si on ne fait rien », a expliqué Patrick Malvaës, le président du Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs (SNDLL), interrogé sur France Bleu Paris.

Il fait état d'une situation « assez dramatique » pour le secteur. Surtout sans aucune perspective de réouverture. Sans avoir aucune idée de combien de temps ça va durer...