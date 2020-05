Coronavirus à Lyon : où obtenir un masque sans rendez-vous

La ville de Lyon a choisi d'assouplir sa politique de distribution de masques. Il sera désormais possible d'en récupérer gratuitement sans rendez-vous.

À Lyon, le masque obligatoire s'impose dans plusieurs lieux et magasins et il devient assez facile d'en trouver un. À partir du 2 juin, la ville change ses modalités de distribution. Il ne sera plus possible de les retirer dans les lieux dédiés sur rendez-vous. Néanmoins, deux points "sans rendez-vous" vont être mis en place pour permettre aux habitants de récupérer des masques en tissu.

Il suffira ainsi de se rendre de 9h à 18h du mardi 2 au vendredi 5 juin à l’atrium de l’Hôtel de Ville et le Centre Nautique Tony Bertrand.

Les masques seront également disponibles dans les mairies d'arrondissements, aux horaires d'ouvertures, ainsi que certains lieux culturels à l'entrée.

Dans tous les cas, pour récupérer les masques, il sera nécessaire d'avoir un justificatif de domicile si l'adresse de la pièce d'identité ne correspond pas, ainsi que d'éventuels justificatifs qui indiquent le nombre de personnes dans le foyer (taxe d'habitation, attestation de la CAF).