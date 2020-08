Coronavirus à Lyon : où et comment jeter son masque après usage ?

(Photo by WANG ZHAO / AFP)

Le masque sera obligatoire dans certaines zones à Lyon dès le 22 août et dans les entreprises le 1er septembre. Où jeter son masque après usage ?

L'utilisation du masque va prendre encore plus d'ampleur à Lyon dès le 22 août puisqu'il sera obligatoire dans certaines zones (lire ici). De même, à partir du 1er septembre, il sera obligatoire en entreprise, dans tous les espaces ouverts, open space compris.

Après utilisation, le masque doit être manié avec précaution, comme un objet potentiellement contaminé par le COVID-19. Ainsi, tout comme les mouchoirs, lingettes et gants, le masque doit être jeté dans un sac-poubelle dédié. Une fois rempli, ce sac doit être soigneusement fermé et conservé au moins 24 heures.

Ce délai passé, le sac doit alors être placé dans un autre sac-poubelle des ordures ménagères, puis jeté avec les ordures et non dans la poubelle des déchets recyclables (sous aucun prétexte). Par ailleurs, il ne doit pas être jeté dans la rue, en plastique, il lui faut plus de 400 ans pour se décomposer.

Pour les masques en tissu, il est possible de les conserver dans un panier à linge dédié, isolé des autres vêtements, avant de le laver à 60 degrés, au moins durant 30 minutes.