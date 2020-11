Coronavirus à Lyon  : nouvelle baisse des personnes hospitalisées dans la région (graphique)

On compte désormais 6709 malades du Covid-19 dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 400 de moins qu'en début de semaine.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, 6709 malades du Covid-19 sont hospitalisées ce jeudi soir en Auvergne-Rhône-Alpes. Une baisse de 163 par rapport à la veille et d'un peu plus de 400 depuis lundi. Par ailleurs, le nombre de malades en réanimation est passé à 829 (-8 en 24h). Il était de 866 en début de semaine. Enfin, on compte désormais 4405 décès liés au Covid-19 dans les hôpitaux de la région, dont 112 durant les dernières 24 heures.

Enfin, 429 nouvelles hospitalisations ont tout de même encore été enregistrées jeudi dont 58 en réanimation.