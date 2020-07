Coronavirus à Lyon : nouveau bilan stable ce mardi 21 juillet

Les chiffres de la pression hospitalière dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes sont stables ce mardi.

Dans le département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes, le dernier bilan de Santé Publique France affiche des indicateurs relativement stables. Le nombre de patients hospitalisés dans les services classiques et en réanimation ne bouge pas et aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré.

Ce mardi 21 juillet au soir, le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes est le suivant :

- 423 patients sont encore hospitalisés dans la région (pas de changement depuis lundi)

- cinq nouvelles admissions à l'hôpital depuis 24 heures -19 personnes dans les services de réanimation (pas de changement). Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation depuis 24 heures

- aucun nouveau décès depuis le 17 juillet

- 1752 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce mardi 21 juillet au soir :

- 150 personnes sont toujours hospitalisées (pas de changement). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise.

- deux nouvelles admissions à l'hôpital depuis 24 heures

- 9 patients sont en réanimation. 300 patients étaient hospitalisés en "réanimation" dans le département du Rhône au plus fort de la crise.

- une nouvelle admission en réanimation entre le 17 et 19 juillet

- aucun nouveau décès depuis le 24 heures

- 659 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.