Coronavirus à Lyon : manif des professionnels du sport, du spectacle et de la restauration ce vendredi

Une manifestation est organisée à Lyon ce vendredi 9 octobre à l'initiative des professionnels du sport, du spectacle et de la restauration, pour dénoncer la menace que font peser sur leurs professions les dernières mesures anti-coronavirus.

Des professionnels du sport, du spectacle, de l'événementiel, du monde de la nuit et de la restauration appellent à une mobilisation ce vendredi 9 octobre à 15h devant la préfecture du Rhône, dans le 3e arrondissement de Lyon. Le grogne de ces professionnels concerne les mesures annoncées pour juguler l'épidémie de coronavirus et qui, selon eux, "va entrainer la disparition de [leurs] activités, et la perte de [leurs] emplois ou la ruine de centaines d'intervenants et professionnels de la danse, du sport, de la forme, du bien être, cafés, bars, restaurants..." Les professionnels entendent donc "maintenir la pression pour obtenir, juste le droit de vivre et travailler !"

Les salles de sport, par exemple, ont dû fermer le 26 septembre dernier. Un véritable coup de massue pour le secteur, racontait le gérant de l'Appart Fitness à Lyon Capitale ( lire ici). Les bars, pour l'instant fermés à 22h, pourraient bien prendre le même chemin au vu de la situation sanitaire dans la métropole de Lyon et sa région (lire ici). Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devrait annoncer de nouvelles mesures contre le coronavirus ce jeudi 8 octobre vers 18h. Malgré des chiffres stables dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nos collègues de France Info estiment que la métropole de Lyon pourrait bien passer en alerte maximale, entraînant par-là la fermeture totale des bars.