Coronavirus à Lyon : limite des 20km, calculez jusqu'où vous pouvez aller autour de chez vous

Dès samedi, le périmètre des "balades" et promenades autour de chez soi sera élargi à 20km (au lieu de 1km). Et pour 3h (au lieu de 1h). Idem pour le sport. Depuis Lyon, depuis la Métropole de Lyon, ou depuis votre commune du Rhône, jusqu'où pourrez-vous allez ? Un outil permet de le calculer par vous-même.

Vous voulez savoir jusqu'où vous pouvez aller à 20km autour de chez vous ? Dès ce samedi 28 novembre, et jusqu'au 15 décembre, le périmètre des "balades" et promenades autour de chez soi est en effet élargi à 20km (au lieu de 1km). Et pour 3h (au lieu de 1h). Alors comment savoir jusqu'où on peut aller ?

C'est facile et simple. En un seul clic, un cliquant ICI et en rentrant votre adresse.

Nous avons fait le test pour Lyon et la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement. Vous pourrez ainsi vous promener ou faire du sport, à partir du samedi 28 novembre, jusqu'à Genay et Reyrieux au nord, à Jons à l'est ou encore à Grigny et Millery au sud.

Une nouvelle attestation de déplacement obligatoire, avec cette nouvelle mention des 20km, sera disponible prochainement.