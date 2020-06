Coronavirus à Lyon : les règles dans les écoles dès le 22 juin

Pour permettre le retour de tous les élèves à l'école à partir du 22 juin, les règles de distanciation sociales vont être allégées par le gouvernement.

Ce dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture obligatoire des crèches, écoles et collèges à partir du 22 juin. Par permettre l'accueil de l'ensemble des élèves, les règles sanitaires de distanciation physique vont être assouplies, a annoncé Jean-Michel Blanquer ce lundi matin sur Europe 1.

En primaire par exemple, la limitation à 15 élèves par classe va être levée. Dans le même sens, la distance de 4m2 entre chaque élève va être remplacée par une distance de 1m2. “Dans les écoles élémentaires et les collèges, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face”, a-t-il été décidé par décret.