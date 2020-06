Coronavirus à Lyon : les informations en direct ce 2 juin, les restaurants ouverts

Le deuxième acte du déconfinement débute ce 2 juin à Lyon. De nombreux lieux, dont les restaurants et bibliothèques, vont pouvoir rouvrir dès cette semaine. Suivez les informations en direct.

C'est une nouvelle grande étape du déconfinement qui débute ce 2 juin à Lyon, avec des réouvertures symboliques comme les restaurants, cafés, bibliothèques ou salles de sport. La limite des 100 kilomètres est désormais révolue. Le virus circule toujours, mais plus lentement ce qui permet d'aborder ce nouvel acte avec l'espoir qu'une deuxième vague n'arrive pas cet été.

Masques et gestes barrières sont toujours incontournables, les premiers sont même obligatoires à l'intérieur de plus en plus d'endroits. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct ci-dessous.

Sur mobile, s'il ne se lance pas, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.