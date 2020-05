Coronavirus à Lyon : les informations du 11 mai en direct, le déconfinement commence

Après 55 jours de confinement pour tenter de ralentir l'épidémie de coronavirus COVID-19, le déconfinement commence à Lyon. Suivez en direct toutes les informations durant cette journée exceptionnelle et découvrez l'évolution de la situation.

Depuis le 17 mars, Lyon vivait au rythme du confinement. Ce 11 mai, après 55 jours, la ville s'apprête à franchir une nouvelle étape : celle du déconfinement. Les masques sont désormais sur de nombreux visages. Ils sont maintenant obligatoires sur le réseau TCL. L'objectif affiché par tous est le même, éviter une deuxième vague de coronavirus COVID-19.

La pression continue de baisser dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans le Rhône où elle était parmi les plus fortes. 928 personnes sont toujours hospitalisées dans le département, dont 105 en réanimation. Au plus fort de l'épidémie, début avril, 1250 personnes étaient hospitalisées dans le Rhône, dont 300 personnes en réanimation.

Suivez l'évolution de la situation pour cette première journée de déconfinement, ainsi que les dernières informations dans notre direct.

