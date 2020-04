Coronavirus à Lyon : les hospitalisations au plus bas depuis un mois (graphique)

Le nombre de patients hospitalisés à cause du Covid-19 a atteint son niveau de fin mars/début avril dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé publié ce mercredi, le nombre d'hospitalisations dans les services classiques et en réanimation/soins intensifs est au plus bas depuis la fin du mois de mars. En effet, on ne compte “plus que” 2537 patients Covid-19 dans les hôpitaux de la région (2635 le 1er avril) dont 383 patients en réanimation (441 le 28 mars). Par ailleurs, les patients en réanimation ne concernent plus que 15 % des hospitalisés contre jusqu'à 26 % au plus fort de la crise.

Enfin dernier signe plutôt positif, le nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes est passé en dessous de la barre des 100 plusieurs jours de suite dans la région contre jusqu'à plus de 400 au plus fort de la crise.