Coronavirus à Lyon : les commerces ouverts tous les dimanches pendant les fêtes dans le Rhône

La préfecture du Rhône va autoriser par arrêté l'ouverture de tous les commerces le dimanche à partir du 29 novembre, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020.

Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a annoncé ce vendredi avoir autorisé l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année 2020 et à partir de ce dimanche 29 novembre dans le département. Une décision prise pour accompagner la réouverture de ces commerces après la période de confinement. À Lyon, l'ouverture des commerces le dimanche était déjà possible pour cette fin d’année. Par une délibération adoptée fin 2019, le conseil municipal avait autorisé douze dimanches travaillés dont les 29 novembre et 6, 13 et 20 décembre.