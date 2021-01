Coronavirus à Lyon : le taux de reproduction le plus bas de France en Auvergne-Rhône-Alpes

Le R0 ou taux de reproduction effectif de la région Auvergne-Rhône-Alpes est en dessous de 1 et indique un recul de l'épidémie.

Selon le dernier bilan national de Santé Publique France publié ce jeudi, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait le taux de reproduction aussi appelé R0 le plus bas de France avec un taux d'entre 0,88 et 0,99 selon les indicateurs (voir tableau ci-dessous). Une plutôt bonne nouvelle, un taux inférieur à 1 indiquant qu'une personne contaminée transmet le virus a moins d'une autre personne, signe que l'épidémie reculait lors à la date du 3 janvier dernier. En moyenne, le R0 en France métropolitaine se situe entre 0,94 et 0,99 selon les indicateurs. La Corse fait partie des régions les plus touchées.