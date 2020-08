Coronavirus à Lyon : le Premier ministre confirme une “reprise de l'épidémie” en France

Selon le Premier ministre, si les indicateurs épidémiques augmentent, “il n'y a pas de quoi s’affoler”.

Interrogé ce mercredi matin sur France Inter, Jean Castes a déclaré “qu'il y a une reprise de l’épidémie, la circulation virale”. “Il n’y a pas de quoi s’affoler, on n’est pas revenu à la situation du mois d’avril, a toutefois tempéré le Premier ministre. Malgré tout, il y avait 1000 cas il y a quelques semaines, maintenant 3000, quelque chose se passe.” Et d'ajouter : “le critère le plus lourd, les réanimations, progresse mais extrêmement légèrement”.

Selon les dernières données de Santé Publique France, 257 patients sont actuellement hospitalisés dans les établissements de la région. Ils étaient 487, le 1er juillet et plus de 3000 au pic de l'épidémie. Concernant la réanimation, 19 malades de la Covid-19 sont actuellement pris en charge en réanimation contre 25 le premier juillet et plus de 780 en avril.