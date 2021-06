Coronavirus à Lyon : le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur à partir de jeudi

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Suite au conseil des ministres, qui était précédé d'un conseil de défense sanitaire, le ministre de l'Intérieur a annoncé la levée du port du masque en extérieur, à partir de ce jeudi.

Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir de ce jeudi 17 juin, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Jean Castex a expliqué que cette décision avait été prise, car la situation sanitaire "s'améliore plus vite que nous l'avions espéré".

À l'issue d'un conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres, il a précisé que le masque resterait de rigueur "quand on se regroupe, qu’on se trouve dans un lieu bondé, une file d’attente, dans un marché ou dans les tribunes d’un stade". De même, son port demeure obligatoire au sein des espaces clos, comme les bureaux et les transports en commun.