Coronavirus à Lyon : la SNCF va limiter le nombre de trains

La compagnie de transport a annoncé une baisse de la fréquence de ses trains pour une durée indéterminée.

En raison de la crise du coronavirus et du confinement décidé par le président de la République, la SNCF a annoncé que “le contexte actuel contraint à diminuer la fréquence des trains TGV INOUI, OUIGO et Intercités”. “Toutes les villes restent desservies pour permettre notamment aux familles de se rejoindre rapidement et aux personnels de santé d’aller travailler”, précise tout de même la société de transport.

Si vous êtes contacté en amont du voyage, cela signifie que votre train circule.

Dans la limite du possible, et pour respecter les règles de 15 jours de confinement stricte décidées par le gouvernement, il convient de limiter, voire de reporter ses voyages. Le plan de réduction des trains doit être annoncé dans les heures qui viennent.

