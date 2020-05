Coronavirus à Lyon : la règle des 100 km de déplacement est abrogée

En place depuis le 11 mai, la règle des 100 km sera abrogée à partir du 2 juin.

Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi après midi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé l'abrogation de la règle de déplacement à 100 km maximum. “La liberté sera la règle et la contrainte l’exception”, a-t-il déclaré. La réouverture des restaurants et bars a aussi été annoncée. “Cette liberté retrouvée implique des contraintes. La limitation des regroupements à 10 personnes est maintenue. Le télétravail devra toujours être privilégié et le port du masque largement recommandé”, a précisé Édouard Philippe.