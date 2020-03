Coronavirus à Lyon : la liste des bureaux de poste ouverts dans le Rhône

A partir du 30 mars, en raison du confinement et du coronavirus COVID-19, les facteurs de La Poste assureront leur tournée les mercredis, jeudis et vendredis. Si plusieurs bureaux de poste seront fermés, 29 resteront ouverts dans le Rhône.

Dans ce contexte de confinement pour cause de coronavirus COVID-19, La Poste s'adapte. Dès ce 30 mars, les facteurs livreront le courrier et les colis les mercredis, jeudis et vendredi. "Cela pourra être adapté en fonction des situations locales et de leurs évolutions, précise La Poste, les services de proximité ‘livraison de repas, de médicaments, visites de lien social…) sont prioritaires et continueront d’être assurées du lundi

au samedi à la régularité souhaitée par les clients".

Par ailleurs, dans le Rhône, 29 bureaux de poste resteront ouverts :

Belleville

Lozanne

Tarare

Villefranche sur Saône République

L’Arbresle

Bron

Vaulx en Velin Principal

Genas

St Priest Hôtel de Ville

St Symphorien d’Ozon

Givors

Oullins

St Genis Laval

Lyon Montchat

Lyon Monplaisir

Lyon Guillotière

Lyon Villette

Lyon Bellecour

Lyon Vaise

Lyon Point du Jour

Lyon Terreaux

Lyon Sully

Villeurbanne Grand Clément

Villeurbanne Les Charpennes

Tassin la demi-lune

Caluire et Cuire

Dardilly

Neuville sur Saône

Rillieux la Pape

"En complément 77 partenaires (La Poste Relais, La Poste Agences Communales) sont également ouverts sur le département du Rhône pour des opérations d’envoi de courrier", indique La Poste. Il est possible de vérifier l'ensemble des services et horaires via ce site (voir ici). Ces adaptations peuvent évoluer, avant tout déplacement, il est impératif de vérifier que le bureau est bien ouvert, via le lien précédent.

Enfin, La Poste précise : "les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale".