Coronavirus à Lyon : la décrue se poursuit dans les hôpitaux lyonnais

Le nombre de patients covid est en baisse dans les HCL, dans les Hospices civils de Lyon. Le point ce mardi.

172 lits de réanimation sont ouverts ce mardi 1er juin dans les HCL. Pour accueillir tous les malades en réanimation (covid et non covid). Le taux d'occupation des lits de réanimation est actuellement de 86 % (avec 40 % de patients covid, contre 45 % le semaine dernière).

A titre de comparaison, 190 lits de réanimation étaient "armés" la semaine dernière, 204 il y a deux semaines et 244 il y a un mois. En temps normal, il y a 139 lits de réanimation dans les HCL.

Au total, 169 patients sont hospitalisés dans les HCL des suites du covid-19 ce mardi 1er juin. Contre plus de 500 au plus fort de la 3e vague, mi-avril, et 800 au plus fort de la 2e vague, mi-novembre.

