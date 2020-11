Coronavirus : à Lyon, la courbe des patients à l'hôpital ne cesse de grimper (graphique)

Mais où est-ce que ça va s'arrêter ? Le nombre de malades des suites du covid-19 ne cesse de grimper dans les hôpitaux de la région. En réanimation aussi...

Lyon Capitale vous propose, depuis le début de l'épidémie, un suivi journalier du nombre de malades dans les hôpitaux de la région. Cette 2e vague est beaucoup plus dure dans la région. Et malheureusement, on n'est pas encore au pic...

Le Rhône est le département de France où il y a le plus de patients à l'hôpital des suites du covid-19 actuellement (1 815 dans le seul département du Rhône)