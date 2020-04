Coronavirus à Lyon : la circulation du virus “reste élevée” selon l'ARS 

En tout, 620 patients Covid+, dont 116 en réanimation, sont toujours hospitalisés dans les établissements des Hospices civils de Lyon.

Dans un communiqué, les hospices civils de Lyon (HCL) ont indiqué que le niveau de circulation du virus reste élevé dans Rhône et le Nord-Isère.. Mercredi, le préfet et le directeur général de l’ARS ont d’ailleurs précisé que le Rhône et la Loire constituent deux départements sur lesquels la vigilance doit demeurer importante compte tenu de ces éléments épidémiologiques.

Conséquence logique, les services hospitaliers du département sont toujours fortement sollicités. 1287 patients sont encore hospitalisés dans les structures publiques et privées du territoire et près de 200 patients restent hospitalisés dans les services de soins critiques (réanimation et de surveillance continue). “Ce nombre a amorcé une décrue sensible au cours des derniers jours. C’est une excellente nouvelle, même si d’autres arrivées à l’hôpital sont constatées dans des secteurs hors réanimation”, indiquent les HCL qui dénombrent 620 patients Covid+, dont 116 en réanimation.

Les hospices notent par ailleurs “un léger fléchissement dans les admissions en réanimation ainsi que dans le nombre d’appels, en lien avec l’épidémie, au SAMU Centre 15 du Rhône”. Au début de l'épidémie, le SAMU-69 traitait près de 2 200 dossiers de régulation médicale (DRM) par jour en lien avec l’épidémie de coronavirus. Ce chiffre était redescendu à 249 appels il y a une semaine.