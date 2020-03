Coronavirus à Lyon : la CGT demande l'arrêt de l'usine Solvay

Pour respecter les mesures de confinement afin de lutter contre le coronavirus, le syndicat demande l'arrêt “au plus tôt” de l'usine Solvay située à Saint-Fons.

Suite aux dernières mesures prises par le gouvernement dans une situation où la pandémie gagne du terrain, le syndicat CGT du site de Solvay a demandé “la mise en repli des installations et la suspension de l’activité de production avec le maintien des contrats intérimaires et de la rémunération pour l’ensemble des travailleurs du site (CDI, intérimaires, sous-traitants), prise en charge à 100 % par Solvay.” “Comment concevoir sérieusement que l’on puisse participer au freinage de la propagation du virus si les salariés du site continuent à se rendre au travail, à se changer dans les vestiaires, à manger et à travailler les uns aux côtés des autres, le jour, la nuit et le week-end ?”, questionne le syndicat.

C'est pour cette raison qu'il demande d'arrêter momentanément la production. Et de conclure : “vu l’évolution de la situation générale, il est de plus en plus probable, que notre usine doive s’arrêter suite à des manques de matières premières, d’effectif, ou même en conséquence d’un nouveau décret durcissant les mesures de confinement. Ne prenons pas le risque demain, de devoir arrêté en catastrophe, sans le personnel ou le temps pour le faire dans les conditions de sécurités indispensables”.