Coronavirus à Lyon : la baisse se confirme dans les hôpitaux de la région

Le nombre de personnes hospitalisées dans les services classiques et en réanimation est toujours en baisse en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé publié ce mercredi soir, on compte 80 nouvelles hospitalisations dans la région dont 9 nouvelles admissions en réanimation, 36 nouveaux décès et 161 retours à domicile. Actuellement, 2 537 (-73/hier) patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés dans la région, dont 383 patients (-23/hier)sont en réanimation/soins intensifs, soit 15 % des malades. En tout, 1311 décès hospitaliers de patients atteints de Covid-19 ont été rapportés à ce jour dans la région et 4909 patients atteints du coronavirus sont retournés à domicile au total.

“Depuis le 20 avril, on observe une tendance à la baisse des hospitalisations en cours. Une diminution plus nette du nombre de personnes prises en charge en réanimation est observée depuis le 7 avril”, commente l'ARS.

Dans le département du Rhône, on compte 1091 hospitalisations, 502 décès et 1796 retours à domicile.