Coronavirus à Lyon : l'augmentation du nombre de cas en France en chiffres

Plus de 7500 personnes ont été testées positives au coronavirus covid-19 cette semaine en France. C'est 2000 de plus que la semaine dernière. 4000 de plus que la semaine précédente.

"En semaine 31 (du 27 juillet au 02 août 2020), 505945 patients ont été testés et pour 7565 patients le test était positif pour le SARS-CoV-2", explique Santé Publique France, qui cite les chiffres de la France Métropolitaine.

"Le nombre de patients positifs pour le SARS-CoV-2 est toujours en augmentation", poursuit Santé Publique France.

Plus de tests... mais aussi beaucoup plus de cas positifs

7565 patients ont été testés positifs cette semaine, contre 5695 la semaine dernière et 3625 il y a deux semaines.

Cette augmentation s'explique par l'augmentation du nombre de tests. Mais pas seulement. "En S31, le nombre de patients testés a augmenté de 14 % par rapport à la semaine 30. En S31, l’augmentation des nouveaux cas positifs reste supérieure à l’augmentation du nombre de patients testés (+33 % pour les cas positifs et +14 % pour les patients testés par rapport à S30)", conclut Santé Publique France.