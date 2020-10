Coronavirus à Lyon : jusqu'où ira la 2e vague ? (graphique)

651 nouveaux malades du Covid-19 ont été hospitalisés ce mardi dans la région Auvergn-Rhône-Alpes alors que la deuxième vague a déjà largement dépassé la première.

Depuis 20 jours, la 2e vague de Covid-19 n'en finit plus de gonfler au point d'avoir déjà dépassé les plus hauts niveaux d'hospitalisation de la première vague du printemps qui pourrait bientôt apparaître comme un simple clapotis. Alors qu'un possible reconfinement du pays se profile (lire ici), le nombre de malades du Covid-19 pris en charge dans les hôpitaux de la région est désormais de 3951 (3055 lors du pic de la 1re vague), dont 496 personnes en réanimation (pic à 783 lors de la 1re vague). Ce mardi, lors des dernières 24 heures, 651 nouveaux malades de ce coronavirus ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région, le pire bilan quotidien depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de malades est déjà 23 fois supérieur à celui du 17 mars, dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour rappel, en mars, le confinement avait débuté le 17 et le pic avait été atteint près de trois semaines plus tard.