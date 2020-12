Coronavirus à Lyon : hommage ce lundi aux soignants

Le rassemblement se tiendra devant l'hôpital Édouard Herriot, entre 18h et 19h, afin de rendre hommage aux professionnels de santé morts du Covid-19.

Le décès mercredi dernier de Louhnisse Gana, 61 ans, aide-soignant à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon mort des suites du Covid-19, a profondément bouleversé le monde des professionnels de santé. Des soignants qui sont, chaque jour, en première ligne afin de combattre cette maladie et de protéger leurs patients, quitte à le payer de leur propre vie.

Afin de rendre hommage à Louhnisse Gana ainsi qu'à l'ensemble des soignants décédés en cette triste année 2020, un rassemblement va avoir lieu ce lundi en fin d'après-midi, entre 18h et 19h, devant l'hôpital Edouard Herriot (Lyon 3).

L'initiative a été prise par la section syndicale Sud Santé sociaux de l’hôpital Edouard-Herriot. En plus de ce moment de recueillement, le syndicat souhaite également porter l'attention sur les besoins en matériel des services de santé, sur la nécessité d’embaucher du personnel, de créer plus de lits de réanimation et sur une hausse de salaire, de l'ordre de 400 euros net, pour tous les agents hospitaliers.