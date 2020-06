Coronavirus à Lyon : encore un très bon bilan dans la région ce lundi

Le nombre de patients malades du Covid-19 dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne cesse de descendre.

Malgré le rattrapage du week-end habituel les lundis et mardis, on ne compte que 3 nouvelles admissions à l'hôpital (aucune en réanimation) en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de malades en soins intensifs est par ailleurs passé en dessous des 40 (39) ce lundi. Enfin deux malades du Covid-19 ont perdu la vie dans la région. Depuis le début de l'épidémie, 1720 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie.

Ce lundi 15 juin au soir, le bilan complet en Auvergne-Rhône-Alpes :

- 709 patients sont encore hospitalisés dans la région (-46 sur les dernières 24 heures)

- 3 nouvelles admissions à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 39 personnes dans les services de réanimation

- 0 nouvelle admission en réanimation

- 2 nouveaux décès

- 1720 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le Rhône, le bilan ce lundi 15 juin au soir :

- 258 personnes sont toujours hospitalisées

- 1 nouvelle admission à l'hôpital ces 24 dernières heures

- 16 patients sont en réanimation

- 0 nouvelle admission en réanimation

- 1 nouveau décès

- 648 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.