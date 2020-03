Coronavirus à Lyon : en plein confinement, les TCL ajustent le réseau dès lundi

En pleine pandémie de coronavirus, en plein confinement en France, les TCL ajustent l'offre du réseau de transports en commun (métros, trams, bus) à Lyon dès ce lundi 23 mars. Tous les détails.

"Tout est mis en œuvre pour assurer un service adapté en cette période inédite, dans les meilleures conditions de sécurité pour le personnel et les clients du réseau", est-il expliqué ce vendredi dans un communiqué.

Les amplitudes horaires restent inchangées

"A partir du lundi 23 mars, l’offre du réseau est ajustée mais les amplitudes horaires restent inchangées", est-il indiqué.



Ainsi, par exemple, il y aura un métro A toutes les 9 à 10 minutes, un métro B toutes les 9 à 10 minutes, un métro C toutes les 11 minutes, un métro D toutes les 6 à 9 minutes.

Le C1, C2, C3, un toutes les 15 minutes

Toutes les lignes "C" circuleront avec une fréquence moyenne à 15 minutes en journée.

Ces lignes ce circulent plus : Lignes ne circulant pas : T5, C4, 4, 16, 22, 25, 26, 27, 34, 39, 48, 50, 50 Ex, 57, 62, 65, 66, 69, 76, 81,

S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S11, S12, S15, Zi 7, Résago 2 et Résago 3

Toutes les informations sont à retrouver ici.