Coronavirus à Lyon : Doucet et Bernard demandent la réouverture des bars après 22h

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre ce jeudi matin à Matignon, le maire de Lyon et le président de la métropole ont demandé, entre autres, la fin de la fermeture des bars à 22h.

Reçus par le Premier ministre Jean Castex ce jeudi matin pour évoquer la situation sanitaire du territoire, Grégory Doucet, le maire de Lyon, et Bruno Bernard le président de la métropole ont décrit un échange “cordial et républicain”, à la sortie de la réunion.

Les deux hommes ont expliqué avoir demandé des aménagements de mesures comme l'augmentation de la jauge des grands événements et l'ouverture des bars après 22 heures. “On a expliqué qu'il nous semblait indispensable d'adapter à chaque contexte la question de la jauge. On lui a précisé que l'horaire de fermeture des bars ne nous semblait pas être approprié”, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Jean Castex n'aurait rien promis pour le moment sur ces points.

Par ailleurs, Grégory Doucet a indiqué vouloir être plus impliqué notamment dans l'accès aux données prévisionnelles, ce qui n'a pas toujours été le cas, pour ne pas avoir à prendre de décision devant le fait accompli. “Cela permettrait d'anticiper et prendre les mesures pour prévenir le mal plutôt que simplement constater que la situation se dégrade et devoir sans cesse réagir sans savoir si la mesure que l'on prend est appropriée”, a-t-il assuré

De son côté Bruno Bernard a demandé la mise en place de mesures stables, qui ne changent pas “tous les trois jours“ pour donner plus de visibilité. “Il y a trop d'écart entre la volonté du gouvernement et ce que nous comprenons, nous les élus locaux et les citoyens. Je crois que le Premier ministre nous a entendus sur ce point”, a-t-il expliqué au micro de nos confrères.