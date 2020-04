Coronavirus à Lyon : des séquences lumineuses sur le Crayon et le palais de Justice

La ville de Lyon va proposer des boucles lumineuses sur le Crayon de la Part-Dieu et le Palais de Justice pour remercier les soignants et les "héros du jour, éboueurs, caissier-ères, livreurs, routiers...". Mais la meilleure façon de les remercier sera bien de rester à la maison et de ne pas aller voir ces illuminations.

"De la lumière pour remercier", c'est l'initiative lancée par la ville de Lyon pour rendre hommage aux soignants, et "héros du jour, éboueurs, caissier-ères, livreurs, routiers...".

Tous les soirs de 21 heures à 22 heures et jusqu'à la fin du confinement, l'ancien Palais de Justice et le Crayon bénéficieront de boucles lumineuses bleues et dynamiques d'une durée de dix minutes.

Ceux qui ont une vue sur ces bâtiments pourront en profiter, quand aux autres, il faudra faire sans, aucune attestation dérogatoire de sortie n'est accordée pour aller voir ces boucles lumineuses. Le plus important est bien de rester à la maison !